Глухова Наталия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти15.05.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1912
Сын: Глухов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
18.11.1920
Дочь: Квачева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Глухов Дмитрий Семенович
Смерть
15.05.1967
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз.