Козырева (Майтова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Майтова) Анастасия

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Место рождения

д. Базелеевка Уфимский район

Дата рождения

06.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1918

Отец: Майтов Антон

Мать: Евдокия

д. Базелеевка Уфимский район
Рождение ребёнка
06.04.1950

Сын: Козырев Александр

Отец ребёнка: Козырев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Виктор

Отец ребёнка: Козырев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Владимир

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