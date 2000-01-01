Козырева (Майтова) Анастасия
Место рожденияд. Базелеевка Уфимский район
Дата рождения06.10.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1918
Отец: Майтов Антон
Мать: Евдокия
д. Базелеевка Уфимский район
Рождение ребёнка
06.04.1950
Сын: Козырев Александр
Отец ребёнка: Козырев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Виктор
Отец ребёнка: Козырев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козырев Владимир