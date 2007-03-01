Зиланова (Кузнецова) Анна (Дуся) Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1940
Дата смерти01.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940
Рождение ребёнка
15.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зиланов Анатолий Александрович
Кыж, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
23.01.1965
Рождение ребёнка
1967
Отец ребёнка: Потапчук Сергей
Рождение ребёнка
25.02.1972
Сын: Потапчук Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Потапчук Сергей
Развод
20.03.1972
Смерть
01.03.2007