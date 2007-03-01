Зиланова (Кузнецова) Анна (Дуся) Филипповна 13.05.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиланова (Кузнецова) Анна (Дуся) Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1940

Дата смерти

01.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1940

Отец: Кузнецов Филипп Алексеевич

Мать: Кузнецова (Чулкова) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
15.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиланов Анатолий Александрович

Кыж, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
23.01.1965

Муж: Зиланов Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Потапчук Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Потапчук Сергей

Рождение ребёнка
25.02.1972

Сын: Потапчук Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Потапчук Сергей

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Развод
20.03.1972

Муж: Зиланов Анатолий Александрович

Смерть
01.03.2007
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

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