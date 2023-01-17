Гуселетова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Соломея Андреевна

Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гуселетов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Гуселетов Андрей Борисович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Андрей Борисович

Смерть
Неизвестно
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