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Клеблеева Зарифа Ахмедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1913

Дата смерти

08.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913

Отец: не указан

Мать: Бурнашева Айша Хусаиновна

Рождение ребёнка
15.06.1934

Дочь: Девликамова Мунира Фатыховна

Отец ребёнка: Девликамов Фатых Ханифович

Рождение ребёнка
17.02.1937

Сын: Девликамов Ринат Фатыхович

Отец ребёнка: Девликамов Фатых Ханифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девликамов Фатых Ханифович

Смерть
08.01.2008