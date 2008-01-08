Клеблеева Зарифа Ахмедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1913
Дата смерти08.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1934
Дочь: Девликамова Мунира Фатыховна
Отец ребёнка: Девликамов Фатых Ханифович
Рождение ребёнка
17.02.1937
Сын: Девликамов Ринат Фатыхович
Отец ребёнка: Девликамов Фатых Ханифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.2008