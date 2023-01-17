Изюмов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Изюмов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Изюмова Павла Львовна
Работа или профессия
С 1816 по 1822
Священник Иоанно-Предтеченской Рощенской церкви г.Вологды
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изюмова Павла Львовна
Смерть
1822