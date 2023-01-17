Изюмов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмов Николай Михайлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Изюмов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Изюмова Павла Львовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 1816 по 1822
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Иоанно-Предтеченской Рощенской церкви г.Вологды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изюмова Павла Львовна

Смерть
1822
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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