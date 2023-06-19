Илья Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Параскева Ильина
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-д Вейденгаммер
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1861