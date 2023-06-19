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Илья Андреев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1800 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Около 1852 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Евдокия Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Параскева Ильина

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-д Вейденгаммер
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1861