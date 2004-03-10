Mandel Oscar
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1908
Дата смерти10.03.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
10.03.2004
Florida United States
Похороны
13.03.2004
Lakeside Memorial