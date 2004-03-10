Mandel Oscar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mandel Oscar

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1908

Дата смерти

10.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mandel Bertha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mandel Bertha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mandel Bertha

Смерть
10.03.2004
Florida United States
Похороны
13.03.2004
Lakeside Memorial
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