Шеин Тарас Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шеин Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1891
Мать ребёнка: Шеина Ефимия Панфиловна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шеин Федор Тарасович
Мать ребёнка: Шеина Ефимия Панфиловна
Рождение ребёнка
?.05.1893
Дочь: Шеина Елена Тарасовна
Мать ребёнка: Шеина Ефимия Панфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеина Ефимия Панфиловна
Смерть
Неизвестно
Уцково, Сумська область