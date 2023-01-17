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(Мережина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

23.11.1828

Дата смерти

15.08.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1828

Отец: Мережин Иван Матфеев

Мать: Мережина Матрена Андреева

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1848

Дочь: София Эмильевна

Отец ребёнка: Von Essen-Эссен-Von Essen Emil Diedrich

Tallinn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
03.01.1850

Сын: Von Essen-Эссен-Von Essen Павел Emel'janovič

Отец ребёнка: Von Essen-Эссен-Von Essen Emil Diedrich

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Essen-Эссен-Von Essen Emil Diedrich

Смерть
15.08.1853
Tallinn, Harju County, Estonia
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