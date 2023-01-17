(Мережина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.11.1828
Дата смерти15.08.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1828
Отец: Мережин Иван Матфеев
Рождение ребёнка
15.09.1848
Дочь: София Эмильевна
Отец ребёнка: Von Essen-Эссен-Von Essen Emil Diedrich
Tallinn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
03.01.1850
Сын: Von Essen-Эссен-Von Essen Павел Emel'janovič
Отец ребёнка: Von Essen-Эссен-Von Essen Emil Diedrich
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1853
Tallinn, Harju County, Estonia