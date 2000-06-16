Таймасова Варвара Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1916
Дата смерти16.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1947
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Таймасов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1954
Отец ребёнка: Таймасов Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.2000