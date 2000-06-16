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Таймасова Варвара Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1916

Дата смерти

16.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1947

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Таймасов Илья Михайлович

Рождение ребёнка
19.06.1954

Сын: Таймасов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Таймасов Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таймасов Илья Михайлович

Смерть
16.06.2000
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