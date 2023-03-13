Соломахина Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1844
Дочь: Дария Иудовна
Отец ребёнка: Соломахин Июда Иванович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1857
Дочь: Феодосия Иудовна
Отец ребёнка: Соломахин Июда Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно