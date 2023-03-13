Соломахина Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1844

Дочь: Дария Иудовна

Отец ребёнка: Соломахин Июда Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1857

Дочь: Феодосия Иудовна

Отец ребёнка: Соломахин Июда Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Июда Иванович

Смерть
Неизвестно
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