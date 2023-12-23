Призняков Абдулхамид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Призняков Абдулхамид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1953

Дочь: Махмутова Галибя Абдулхамидовна

Мать ребёнка: Признякова Махера Наджиповна

Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Призняков Рафаиль Абдулхамидович

Мать ребёнка: Признякова Махера Наджиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Признякова Махера Наджиповна

Смерть
Неизвестно
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