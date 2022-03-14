Гаврилов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1987

Дата смерти

14.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1987

Отец: Гаврилов Александр Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2022

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