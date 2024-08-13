Власова (Власова) Евдокия Фетисовна
Место рождения
Дата рождения1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Власова (Власова) Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Власов Матвей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Власов Матвей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Власов Матвей Евстафьевич