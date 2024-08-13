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Власова (Власова) Евдокия Фетисовна

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Власова (Власова) Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Власов Матвей Евстафьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Власов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Власов Матвей Евстафьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Власов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Власов Матвей Евстафьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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