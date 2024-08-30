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Уханёв Алексей Петрович

Место рождения

Союз 4-хуторов, Старогермановский, Темиргоевский район, Краснодарский край.

Дата рождения

21.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: Уханёв Пётр

Мать: Уханёва (Давыденко) Вера Стефановна

Военная служба
Неизвестно
Дата призыва 23.06.1941 Места службы 147 стрелковый полк 43 стрелковой дивизии; 49 сд 147 сп
Концлагерь
Неизвестно
Место пленения Карельский перешеек, д.Тали Дата пленения 26.08.1941 Место захоронения Перя-Похьела, Саркиярви Дата гибели 26.06.1942

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