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Андреева Клара Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Андреев Фёдор

Мать: Андреева Анна

Смерть
Неизвестно