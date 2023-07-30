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Андреева Клара Фёдоровна
Андреева Клара Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Андреев Фёдор
Мать
Андреева Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Андреев Фёдор
Мать:
Андреева Анна
Смерть
Неизвестно
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