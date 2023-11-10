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Чередов Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1921

Дата смерти

19.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921

Отец: Чередов Кирилл Иванович

Мать: Чередова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
11.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Ирина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ирина Матвеевна

Смерть
19.08.1985
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