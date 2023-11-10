Чередов Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1921
Дата смерти19.08.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921
Рождение ребёнка
15.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
11.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Ирина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Ирина Матвеевна
Смерть
19.08.1985