Лемещук Анатолий Григорьевич
Место рожденияг.Находка Приморский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лемещук Мария Федоровна
г.Находка Приморский край
Смерть
Неизвестно
г.Находка Приморский край
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
г.Находка Приморский край