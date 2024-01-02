Лемещук Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемещук Анатолий Григорьевич

Место рождения

г.Находка Приморский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лемещук Мария Федоровна

г.Находка Приморский край
Смерть
Неизвестно
г.Находка Приморский край
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
г.Находка Приморский край
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