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Ефимов Валерий Георгивич

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Место рождения

Тулун, город Тулун, Иркутская область

Дата рождения

27.04.1947

Дата смерти

14.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1947

Отец: Ефимов Георгий Иннокентивич

Мать: Поболовец Любовь Васильевна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.10.1971

Дочь: Ефимова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Мотовилова Томара Павловна

Рождение ребёнка
09.07.1976

Дочь: Ефимова Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Мотовилова Томара Павловна

Мамакан, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотовилова Томара Павловна

Смерть
14.10.2018
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