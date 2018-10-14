Ефимов Валерий Георгивич
Место рождения
Дата рождения27.04.1947
Дата смерти14.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1947
Рождение ребёнка
23.10.1971
Дочь: Ефимова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Мотовилова Томара Павловна
Рождение ребёнка
09.07.1976
Дочь: Ефимова Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Мотовилова Томара Павловна
Мамакан, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2018