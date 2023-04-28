Наумов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1994

Отец: не указан

Мать: Кулакова Галина Юрьевна