Евфимия Никанорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти23.09.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Баранов Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
27.06.1875
Сын: Павел Матвеев
Отец ребёнка: Баранов Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
06.10.1881
Сын: Баранов Яков Матвеев
Отец ребёнка: Баранов Матвей Григорьев
Рождение ребёнка
13.07.1884
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Баранов Матвей Григорьев
Смерть
23.09.1908