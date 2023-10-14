Евфимия Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

23.09.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Баранов Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Баранов Матвей Григорьев

Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1875

Сын: Павел Матвеев

Отец ребёнка: Баранов Матвей Григорьев

Рождение ребёнка
06.10.1881

Сын: Баранов Яков Матвеев

Отец ребёнка: Баранов Матвей Григорьев

Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1884

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Баранов Матвей Григорьев

Смерть
23.09.1908
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