Новолодская (Белозерова) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белозеров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Новолодский Илья Васильевич
Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.12.1922
Сын: Новолодский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.09.1924
Дочь: Шахтина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новолодская Степанида (Стеня)
Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новолодская Федора Дмитриевна
Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич