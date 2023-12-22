Новолодская (Белозерова) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новолодская (Белозерова) Домна Ивановна

Место рождения

Куликово, Калачинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белозеров Иван

Мать: не указана

Куликово, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Новолодский Илья Васильевич

Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич

Куликово, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.12.1922

Сын: Новолодский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич

Куликово, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.09.1924

Дочь: Шахтина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новолодская Степанида (Стеня)

Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новолодская Федора Дмитриевна

Отец ребёнка: Новолодский Василий Дмитриевич

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