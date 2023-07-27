Климюк Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климюк Ольга Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Климюк Ольга Ивановна
Смерть
1981