Климюк Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климюк Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климюк Ольга Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Климюк Евгений Борисович

Мать ребёнка: Климюк Ольга Ивановна

Смерть
1981