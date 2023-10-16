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Колесников Андрей Елисеевич
Колесников Андрей Елисеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Пол
Мужской
Отец
Колесников Елисей Тарасович
1814 г.р.
Мать
Колесникова Настасья Егоровна
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Колесников Елисей Тарасович
Мать:
Колесникова Настасья Егоровна
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