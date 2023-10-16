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Колесников Андрей Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Колесников Елисей Тарасович

Мать: Колесникова Настасья Егоровна

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