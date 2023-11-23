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(Яковлевский) Евфросиния Яковлева
(Яковлевский) Евфросиния Яковлева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1801
Пол
Женский
Отец
Неизвестно Яков Васильев
Около 1754 г.р.
Мать
(Яковлевский) Ксения Макарова
Около 1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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Биография
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Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1801
Отец:
Неизвестно Яков Васильев
Мать:
Ксения Макарова
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