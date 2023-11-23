(Яковлевский) Евфросиния Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлевский) Евфросиния Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1801

Пол

Женский

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1801

Отец: Неизвестно Яков Васильев

Мать: Ксения Макарова

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