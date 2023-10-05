Пиев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиев Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1977

Отец: Пиев Сергей

Мать: Пиева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
2005

Дочь: Пиева Алена Дмитриевна

Мать ребёнка: Пиева Елена

Рождение ребёнка
21.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиева Елена

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