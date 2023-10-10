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Суханова Ксения Андреевна
Суханова Ксения Андреевна
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Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
06.11.1989
Пол
Женский
Отец
Суханов Андрей Валентинович
1960 г.р.
Мать
Суханова (Яковлева) Евгения Григорьевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1989
Отец:
Суханов Андрей Валентинович
Мать:
Суханова Евгения Григорьевна
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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