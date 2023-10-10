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Суханова Ксения Андреевна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

06.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1989

Отец: Суханов Андрей Валентинович

Мать: Суханова Евгения Григорьевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
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