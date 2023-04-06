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Широкова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1909

Муж: Широков Григорий Илларионович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Широков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий Илларионович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Широков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий Илларионович

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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