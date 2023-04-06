Широкова Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1909
Рождение ребёнка
02.05.1910
Сын: Широков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий Илларионович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Широков Григорий Илларионович
Смерть
Неизвестно