Жукович Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1919
Дата смерти?.02.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1949
Дочь: Дорожинская Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Демидчик Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Димидчик Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Демидчик Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыжановская Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Демидчик Евгения Николаевна
Смерть
?.02.1988