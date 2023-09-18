Жукович Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукович Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1919

Дата смерти

?.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1949

Дочь: Дорожинская Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Демидчик Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Димидчик Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Демидчик Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыжановская Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Демидчик Евгения Николаевна

Смерть
?.02.1988
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