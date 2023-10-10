Штырова (Попова) Надежда
Место рождения
Дата рождения04.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1979
Отец: Попов Виктор Михайлович
Мать: Попова Татьяна
Бракосочетание
10.07.1999
Рождение ребёнка
23.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штыров Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
24.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штыров Максим Юрьевич