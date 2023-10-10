Штырова (Попова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырова (Попова) Надежда

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

04.04.1979

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1979

Отец: Попов Виктор Михайлович

Мать: Попова Татьяна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
10.07.1999

Муж: Штыров Максим Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров Максим Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штыров Максим Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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