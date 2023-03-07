Зорина Гликирия Назариева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Булдакова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1878 ст.
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Елена Ивановна
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно