Зорина Гликирия Назариева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Гликирия Назариева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Булдакова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бегичи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.11.1878 ст.

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бегичи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Елена Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бегичи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бегичи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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