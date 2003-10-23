Сорокина (Родина) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1940
Дата смерти23.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1940
Отец: Родин Владимир Михайлович
Мать: Родина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1962
Сын: Сорокин Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Сорокин Валентин Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Валентин Иванович
Смерть
23.10.2003