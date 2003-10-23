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Сорокина (Родина) Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1940

Дата смерти

23.10.2003

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
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Место
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Рождение
06.02.1940

Отец: Родин Владимир Михайлович

Мать: Родина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1962

Сын: Сорокин Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Сорокин Валентин Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Валентин Иванович

Смерть
23.10.2003