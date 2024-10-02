Hätönen Tahvo Heikinpoika
Место рожденияKaukila, Hätöla, Muolaa, Finland
Дата рождения18.12.1828
Дата смерти11.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1828
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Hätönen (Rahkonen) Maria
Рождение ребёнка
17.05.1855
Дочь: Kanninen (Hätönen) Anna Tahvontytär
Мать ребёнка: Hätönen (Rahkonen) Maria
Рождение ребёнка
12.09.1862
Сын: Hätönen Mikko Tahvonpoika
Мать ребёнка: Hätönen (Rahkonen) Maria
Рождение ребёнка
31.01.1866
Сын: Hätönen Wilhelm Tahvonpoika
Мать ребёнка: Hätönen (Rahkonen) Maria
Смерть
11.06.1886