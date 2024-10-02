Hätönen Tahvo Heikinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hätönen Tahvo Heikinpoika

Место рождения

Kaukila, Hätöla, Muolaa, Finland

Дата рождения

18.12.1828

Дата смерти

11.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1828

Отец: Hätönen Heikki Tahvonpoika

Мать: Hätönen (Waris (Varis)) Anna Tuomantytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Hätönen (Rahkonen) Maria

Рождение ребёнка
17.05.1855

Дочь: Kanninen (Hätönen) Anna Tahvontytär

Мать ребёнка: Hätönen (Rahkonen) Maria

Рождение ребёнка
12.09.1862

Сын: Hätönen Mikko Tahvonpoika

Мать ребёнка: Hätönen (Rahkonen) Maria

Рождение ребёнка
31.01.1866

Сын: Hätönen Wilhelm Tahvonpoika

Мать ребёнка: Hätönen (Rahkonen) Maria

Смерть
11.06.1886

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