Федоренко Кузьма Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко Кузьма Ефимович

Федоренко Кузьма Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1911

Сын: Федоренко Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Россия Кубанская обл.,Ейский отд.,ККВ ст.Новолеушковская ныне / СССР, ст. Новолеушковская Павловского р-на Краснодарского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федоренко Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close