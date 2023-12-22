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Башляев (Шульпин) Николай Иванович

Место рождения

Турбанка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Турбанка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Башляев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Елховка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Башляев Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Елховка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Башляев Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Башляев Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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