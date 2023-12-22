Башляев (Шульпин) Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Башляев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно