Алейникова (Бородаенко) Ирина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейникова (Бородаенко) Ирина Филипповна

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Место рождения

Громославка, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

20.04.1917

Дата смерти

09.12.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1917

Отец: Бородаенко Филипп

Мать: Алёна

Громославка, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алейников Андрей Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алейников Андрей Петрович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
09.12.1995
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
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