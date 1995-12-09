Алейникова (Бородаенко) Ирина Филипповна
Место рождения
Дата рождения20.04.1917
Дата смерти09.12.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1917
Отец: Бородаенко Филипп
Мать: Алёна
Рождение ребёнка
21.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алейников Андрей Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алейников Андрей Петрович
Смерть
09.12.1995