Леонова Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 14.12.1955

Сын: Леонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Леонов Василий Елисеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Василий Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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