Лавров Варсонофий Финеесович
Место рожденияд. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1859
д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
29.06.1895
Сын: Лавров Петр Варсонофиевич
Мать ребёнка: Лаврова Мария Николаевна
с.Усть-Кулое, Вельский р-н, Архангельская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно