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Лавров Варсонофий Финеесович

Место рождения

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лавров Финеес Автономович

Мать: Лаврова Павла Михайловна

д. Чадрома, Устьянский р., Архангельская обл.
Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Лавров Петр Варсонофиевич

Мать ребёнка: Лаврова Мария Николаевна

с.Усть-Кулое, Вельский р-н, Архангельская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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