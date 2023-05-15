Кубасов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Кубасов Петр Ионович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1908
Жена: Кубасова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
29.12.1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1913
Сын: Кубасов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно