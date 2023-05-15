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Кубасов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Кубасов Петр Ионович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1908

Жена: Кубасова Мария Яковлевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1908

Сын: Кубасов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.06.1911

Сын: Кубасов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.07.1913

Сын: Кубасов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно