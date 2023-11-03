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Белов Георгий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1911

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1911

Отец: Белов Федор Евграфович

Мать: Белова Серафима Алексеева

Бракосочетание
23.03.1933

Жена: Белова Августа Алексеевна

Рождение ребёнка
30.05.1934

Дочь: Удальцова Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Белова Августа Алексеевна

Рождение ребёнка
09.05.1939

Дочь: Зоя Георгиевна

Мать ребёнка: Белова Августа Алексеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
?.10.1942
Пропал без вести ВОВ
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