Белов Георгий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1911
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1911
Отец: Белов Федор Евграфович
Бракосочетание
23.03.1933
Рождение ребёнка
30.05.1934
Дочь: Удальцова Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Белова Августа Алексеевна
Рождение ребёнка
09.05.1939
Дочь: Зоя Георгиевна
Мать ребёнка: Белова Августа Алексеевна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
?.10.1942
Пропал без вести ВОВ