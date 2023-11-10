Губская (Негитаева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1909
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Губский Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.08.1911
Сын: Губский Моисей Григорьевич
Отец ребёнка: Губский Григорий Кондратьевич
Николаевская ц., Екатеринославская губ., Александровский уезд, Николаевская волость, с. Апостольское. Запись 880/55. ГАЗО, Ф-224-1-6. Пл.-7604906 (кадр 768)
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Губский Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Губский Григорий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно