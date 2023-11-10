Губская (Негитаева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губская (Негитаева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Губский Григорий Кондратьевич

Апостолово, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.08.1911

Сын: Губский Моисей Григорьевич

Отец ребёнка: Губский Григорий Кондратьевич

Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Екатеринославская губ., Александровский уезд, Николаевская волость, с. Апостольское. Запись 880/55. ГАЗО, Ф-224-1-6. Пл.-7604906 (кадр 768)
Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Губский Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Губский Григорий Кондратьевич

Апостолово, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губский Григорий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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