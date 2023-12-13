Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1859
Дочь: Пестовская Елена Владимировна
Отец ребёнка: Пестовский Владимир Федорович
запись в Мк по селу Спирино
Рождение ребёнка
05.08.1861
Сын: Пестовский Петр Владимирович
Отец ребёнка: Пестовский Андрей Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1862
Дочь: Пестовская Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Пестовский Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно