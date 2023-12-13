Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1859

Дочь: Пестовская Елена Владимировна

Отец ребёнка: Пестовский Владимир Федорович

запись в Мк по селу Спирино
Рождение ребёнка
05.08.1861

Сын: Пестовский Петр Владимирович

Отец ребёнка: Пестовский Андрей Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.10.1862

Дочь: Пестовская Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Пестовский Владимир Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестовский Владимир Федорович

Смерть
Неизвестно
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