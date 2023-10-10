Меренкова Мария? ??
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Меренков Федот Кириллович
Отец ребёнка: Меренков Кирилл ???
Рождение
Около 1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Меренков Кирилл ???
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меренков Кирилл ???
Смерть
Неизвестно