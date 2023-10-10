Меренкова Мария? ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеренкова Мария? ??

Меренкова Мария? ??

Место рождения

Шмаровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Меренков Федот Кириллович

Отец ребёнка: Меренков Кирилл ???

Шмаровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шмаровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Меренков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Меренков Кирилл ???

Шмаровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меренков Кирилл ???

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close