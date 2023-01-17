Пенькова (Малова) Неонила Афанасьева
Место рожденияп. Тимофеевского
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Тимофеевского
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Тарбаева Харитония Евдокимовна
Отец ребёнка: Пеньков Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пеньков Герасим Евдокимович
Отец ребёнка: Пеньков Евдоким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816