Пенькова (Малова) Неонила Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Малова) Неонила Афанасьева

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Место рождения

п. Тимофеевского

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Тимофеевского
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Тарбаева Харитония Евдокимовна

Отец ребёнка: Пеньков Евдоким Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пеньков Герасим Евдокимович

Отец ребёнка: Пеньков Евдоким Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Евдоким Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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