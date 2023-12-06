Мамонтов Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1905

Дата смерти

10.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1950

Сын: Мамонтов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
07.06.1952

Дочь: Лямина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Павловна

Смерть
10.10.1963
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