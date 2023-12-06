Мамонтов Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1905
Дата смерти10.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1950
Сын: Мамонтов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
07.06.1952
Дочь: Лямина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Мамонтова Евгения Павловна
Смерть
10.10.1963