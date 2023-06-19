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Карамулла Сафиуллин

Место рождения

Суекеево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Суекеево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
23.11.1912 ст.

Жена: Шамсухаят Абдулазизова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты - отец Представитель жениха - Садретдин Сахабетдинов Свидетели - Ахметхожа Абдулгарифов Абдулвали Абдрахманов махр: 150 рублей 2 брак невесты, 1 брак жениха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсухаят Абдулазизова

Смерть
Неизвестно
Суекеево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)