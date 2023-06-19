Карамулла Сафиуллин
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Никах
23.11.1912 ст.
Жена: Шамсухаят Абдулазизова
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты - отец Представитель жениха - Садретдин Сахабетдинов Свидетели - Ахметхожа Абдулгарифов Абдулвали Абдрахманов махр: 150 рублей 2 брак невесты, 1 брак жениха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсухаят Абдулазизова
Смерть
Неизвестно