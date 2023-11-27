Павлов Денис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Денис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.05.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1934

Сын: Павлов Петр Денисович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
05.05.1945
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