Павлов Денис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.05.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1934
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
05.05.1945