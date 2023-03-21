Хабышева (Лапина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти10.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Лапин Иван
Мать: Лапина Наталья
Рождение ребёнка
06.01.1929
Дочь: Горина Клавдея Ивановна
Отец ребёнка: Хабышев Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.04.1932
Дочь: Корчагина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Хабышев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Князева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Хабышев Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.04.1942
Отец ребёнка: Хабышев Иван Павлович
Смерть
10.09.1979