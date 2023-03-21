Хабышева (Лапина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабышева (Лапина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

10.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Лапин Иван

Мать: Лапина Наталья

Рождение ребёнка
06.01.1929

Дочь: Горина Клавдея Ивановна

Отец ребёнка: Хабышев Иван Павлович

Рождение ребёнка
17.04.1932

Дочь: Корчагина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Хабышев Иван Павлович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Князева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Хабышев Иван Павлович

Рождение ребёнка
19.04.1942

Сын: Хабышев Павел Иванович

Отец ребёнка: Хабышев Иван Павлович

Смерть
10.09.1979
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