Филиппов Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Филиппов Максим Захарович
Мать: Числова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Клавдия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Клавдия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Клавдия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно