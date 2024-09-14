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Филиппов Михаил Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Филиппов Максим Захарович

Мать: Числова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Клавдия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Клавдия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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